Российские тюнеры объявили старт продаж экспедиционного внедорожника Haval

Российское тюнинг-ателье Arctic Trucks объявило о начале приёма предварительных заказов на особую модификацию флагманского вездехода Haval H9 в исполнении AT35. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, одной из основных задач стала подготовка экспедиционного автомобиля повышенной проходимости, а первые «живые» машины поступят клиентам в июне 2026 года.

© Quto.ru

Инженеры фирмы модернизировали шасси, кузов и электронику модели, а также установили лифтованную подвеску и регулируемой тягой, благодаря чему дорожный просвет вырос с 224 до 274 мм, а также 17-дюймовые фирменные алюминиевые колёсные диски с внедорожными покрышками размером 35х12.5.

В число доработок вошли расширенные колёсные арки с особыми накладками в цвет кузова, другие пороги, подкрылки, брызговики.

Кроме того, в фирменном каталоге Arctic Trucks доступно более 500 вариантов дополнительного оборудования для машины: от дополнительной защиты и освещения до аксессуаров для тяжёлого бездорожья.

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

Под капотом рамного внедорожника установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 218 л. с., работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — полный.

В компании подчеркнули, что все внесённые изменения легализованы и внесены в ПТС, а сами модернизированные внедорожники полностью сохранили гарантию и могут передвигаться по любым дорогам без ограничений. Цены на Haval H9 от Arctic Trucks начинаются от 6 229 000 рублей, стоимость внесения доработок на собственный автомобиль составляет 1 430 000 рублей.

Читайте также: - Правительство России объявило дату запуска проверки ОСАГО камерами - Changan предложит россиянам новый экономичный кроссовер - Россиянам назвали самые проблемные двигатели на машинах