Уникальный броневик на базе Lexus LX выставили на продажу по цене двух квартир

На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже уникального бронемобиля на базе нового Lexus LX, который оценили ни много ни мало в 45 миллионов рублей, что сопоставимо с ценой двух квартир в Москве. Это самый дорогой автомобиль бренда на рынке, и его цена обусловлена не только престижем марки, но и высочайшим уровнем защиты.

Владельцем машины выступает тюнинг-ателье Rida Performance. Внедорожник оснащен бронированием класса VR8 (B7+) по европейской спецификации, что позволяет ему выдерживать выстрелы из АКМ калибра 7,62 и снайперской винтовки СВД, а также взрывы ручных гранат.

Lexus оборудован пуленепробиваемыми стеклами, системами пожаротушения, громкой связи и вставками в колеса из баллистического каучука.

На заднем ряду установлены два индивидуальных кресла, между которыми расположена сенсорная панель для управления дополнительными функциями. Под капотом - 415-сильный V6 объемом 3,4 литра, работающий в паре с 10-ступенчатым "автоматом" и полным приводом.

