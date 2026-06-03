Обновленный Suzuki Landy получил агрессивную решетку и восемь мест

Suzuki не выпускает собственные минивэны, поэтому в её линейке появился Landy — менее известный «брат» Toyota Noah и Voxy. Недавно модель обновили в Японии вслед за изменениями в базовой Toyota. Теперь Landy предлагается только как гибрид, доступен в восьмиместной версии и оснащается спортивным обвесом уже в стандарте. Чего у него нет, так это мультимедийной системы от Toyota. Об этом сообщает Carscoops.

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Экстерьер обновлённого Landy — наглядный пример ребрендинга. В отличие от версии 2022 года, новый автомобиль не копирует дизайн базовой Noah, а перенимает более агрессивный передний бампер и спортивный обвес от топовых комплектаций «родственника». Итог: передок почти полностью закрыт многоярусной решёткой радиатора, что выглядит неожиданно дерзко для восьмиместного семейного минивэна.

Дизайн Suzuki выдают только эмблемы и небольшая вставка над решёткой радиатора, окрашенная в цвет кузова. Палитра также лаконична: доступны три серых варианта — Platinum White Pearl Mica, Metal Stream Metallic и Neutral Black.

В интерьере основное изменение касается компоновки: теперь предлагается не только семиместный, но и новый восьмиместный вариант. Кроме того, водительская панель стала чуть удобнее — на ней появились мягкие накладки, а экран вырос до 7 дюймов.