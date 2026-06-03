В РФ водители смогут сэкономить 15% на платных дорогах в одном случае. Госкомпания «Автодор» ввела скидку на проезд по всем российским платникам для многодетных семей. Новая льгота будет действовать до конца III квартала 2026 года.

«Конечно, мы не забываем про тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле. Например, для многодетных семей госкомпания "Автодор" снова ввела скидку 15% на проезд по платным дорогам до конца сентября», — отметил министр транспорта России Андрей Никитин.

По словам политика, мера поддержки оказалась крайне востребованной, а по итогам 2025 года, когда была введена аналогичная льгота, возможностью сэкономить воспользовались 11 тысяч семей с детьми.