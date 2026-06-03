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В России водители смогут сэкономить 15% на платных дорогах в одном случае

Quto.ru

В РФ водители смогут сэкономить 15% на платных дорогах в одном случае. Госкомпания «Автодор» ввела скидку на проезд по всем российским платникам для многодетных семей. Новая льгота будет действовать до конца III квартала 2026 года.

В РФ водители смогут сэкономить 15% на платных дорогах в одном случае
© Quto.ru
«Конечно, мы не забываем про тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле. Например, для многодетных семей госкомпания "Автодор" снова ввела скидку 15% на проезд по платным дорогам до конца сентября», — отметил министр транспорта России Андрей Никитин.

По словам политика, мера поддержки оказалась крайне востребованной, а по итогам 2025 года, когда была введена аналогичная льгота, возможностью сэкономить воспользовались 11 тысяч семей с детьми.