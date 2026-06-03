Toyota запатентовала трансмиссию для электрокаров, имитирующую потерю тяги

Согласно ряду исследований, типичные покупатели машин с ДВС могут не смотреть в сторону электрокаров, потому что считают их скучными в управлении.

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В том числе для того, чтобы привлечь таких клиентов, компания Toyota разработала нестандартные алгоритмы работы силового привода своих электрокаров. Среди прочего, речь идет о внедрении так называемых фиктивных передач в алгоритм работы одноступенчатых автоматических трансмиссий, привычных для электрокаров.

О том, что работы в таком направлении ведутся, следует из патентной заявки, с которой ознакомилось издание CarBuzz. По информации портала, инженеры Toyota работают над тем, чтобы 1-ступенчатый "автомат" электрокара имитировал работу автоматизированной коробки передач в ручном режиме у машин с ДВС. Новый алгоритм имитирует в том числе и ситуации, когда водитель совершает ошибки при переключении.

Более того, разрабатывается алгоритм, когда водитель "подтыкает" слишком высокую передачу и машина начинает глохнуть, утверждает издание. На инженерном уровне это достигается программированием компьютера, с тем чтобы он воссоздавал ситуацию дефицита тяги.