Государственный стиль в деталях: зачем Aurus поставил рядом Senat и ЗИС-110Б

На ПМЭФ-2026 Aurus сделал ставку на тему преемственности. На стенде рядом оказались обновленные Senat и Senat Long, парадный Senat Cabriolet и исторический ЗИС-110Б из Музея Гаража особого назначения.

Экспозиция показывает, как образ государственного автомобиля менялся от советского фаэтона до современного российского люксового седана. Вместо одной премьеры бренд представил целую линию, где история и актуальная модельная линейка работают вместе.

Обновленный Aurus Senat стал центральным серийным автомобилем стенда. Он получил крупную вертикальную решетку радиатора, новую оптику и тяжелый силуэт, характерный для представительского класса. По данным издания «ТАРАНТАС НЬЮС», рестайлинговый седан уже доступен для заказа.

Технически Senat сохранил гибридную схему с 4,4-литровым V8 мощностью 598 л.с., электромотором, 9-ступенчатым автоматом и полным приводом. Такая конфигурация подчеркивает статус автомобиля и дает запас мощности для тяжелого седана.

Удлиненный Aurus Senat Long ориентирован на заднего пассажира. Его длина составляет 6153 мм против 5653 мм у обычного Senat, а колесная база увеличена с 3300 до 3800 мм. Динамика у версии Long спокойнее: разгон до 100 км/ч занимает 8,1 секунды, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Aurus Senat Cabriolet на стенде отвечает за парадную часть. Это специальный автомобиль для торжественных мероприятий, первые экземпляры которого изготовили в 2019 году. В том же году кабриолет впервые использовали на параде Победы на Красной площади.

Историческй ЗИС-110Б стал важным контекстом для всей экспозиции. Открытую версию на базе ЗИС-110 создавали для руководства страны и парадных мероприятий. Первый опытный фаэтон показали И.В. Сталину в марте 1947 года, а на Красную площадь такие машины вышли в составе парадного расчета 1 мая 1953 года.

Автомобиль оснащался 6-литровым 8-цилиндровым мотором мощностью 140 л.с. и развивал до 140 км/ч. Сегодня на фоне современных Aurus он воспринимается как исторический предшественник российских представительских автомобилей.

На ПМЭФ-2026 стенд Aurus получился не только автомобильной витриной, но и рассказом о статусе, протоколе и государственной автомобильной традиции. Такой подход помогает бренду показать новые модели не отдельно от прошлого, а как продолжение уже существующей школы.