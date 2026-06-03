Первые электромобили "Атом" встали на учет в России

В мае 2026 года российские электромобили "Атом" впервые встали на учет в ГАИ. Об этом стало известно из совместного исследования "Автостата" и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА).

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Всего на российский рынок в прошлом месяце вышли четыре новых легковых автомобиля и один автобус.

Также в число новинок вошли российский кроссовер Tenet T4L, китайский гибридный Zeekr 8x и корейский хэтчбек Kia K4.

Важно подчеркнуть, что официальные продажи "Атома" еще не начались. В апреле разработчик - компания "Кама" - объявил о начале предзаказов. Для резервирования машины необходимо внести 150 тысяч рублей.

Цена автомобиля составляет 3,98 миллиона рублей, а с учетом государственной программы льготного кредитования - 3,055 миллиона рублей.