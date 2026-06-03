В России установили рекорд массового пробега на гибридах без дозаправки.

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Россия официально установила рекорд самого массового и продолжительного пробега на гибридных автомобилях без подзарядки аккумуляторов и дозаправки топливом. Мероприятие провёл Т-Банк в преддверии летнего фестиваля Т-Двор в Санкт-Петербурге. Десять гибридных машин преодолели маршрут от московского офиса банка до Т-Хаба на Свердловской набережной в Петербурге, проехав более 730 километров. Рекорд официально внесён в Книгу рекордов России, а также зарегистрирован международным регистратором BRICS Record.

Организатором необычного автопробега выступил Т-Банк, приурочив его к своему летнему фестивалю под открытым небом «Т-Двор», который проходит в Санкт-Петербурге. Участниками события стали журналисты и блогеры, интересующиеся современными технологиями, автомобилями, финтехом и цифровыми сервисами. Они проехали на десяти гибридных автомобилях от штаб-квартиры финансовой организации в Москве до Т-Хаба на Свердловской набережной в Северной столице. Протяжённость маршрута превысила 730 километров, и за всё время участники ни разу не подзаряжали машины и не заправляли их бензином.

Достижение было зафиксировано в Книге рекордов России, а также получило регистрацию в международном регистраторе BRICS Record, который фиксирует выдающиеся достижения стран БРИКС и БРИКС+.

Генеральный директор «Т-Банк Авто» Денис Мусиенко отметил, что автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения — вокруг него складывается целая экосистема услуг: оплата топлива и проезда по платным дорогам, обслуживание, страховка, покупка и так далее. По его словам, автопробег стал не только рекордом, но и большим полевым стресс-тестом того, как цифровые сервисы Т-Банка работают в реальном маршруте автомобилиста.

Напомним, что рынок новых авто рванул вверх: регистрации за неделю выросли на 10% и побили прошлогодний рекорд. Электромобили приравняли к зоне риска — владельцам грозят штрафы до 50 тыс. рублей.