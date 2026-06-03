Компания Rolls-Royce Motor Cars представила модернизированное электрокупе Spectre, получившее приставку Series II. Дизайн кузова принципиально не изменился, но есть любопытные новшества по части отделки. Силовая установка стал чуть более производительной, а ёмкость батареи увеличена.

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Spectre справил премьеру в 2022 году, он стал первым серийным электромобилем марки Rolls-Royce, но при этом сохранил характерные для моделей с ДВС пропорции — никаких неожиданных экспериментов с дизайном здесь нет и в помине, а потому клиенты приняли Spectre хорошо. Производство электрокупе началось в 2023 году, в 2025-м Spectre обзавёлся мощной версий Black Badge.

Представленный сегодня Spectre Series II выглядит так же, как до модернизации, так что владельцы машин первых лет выпуска вряд ли сильно будут горевать по поводу того, что у них не самая новая версия. Идентифицировать Spectre Series II снаружи смогут только знатоки, глядя, например, на новый вариант дизайна 23-дюймовых колёсных дисков с орнаментом из тонких вытянутых прямоугольников — диски в таком стиле уже около трёх лет ставит на свои машины китайская марка Zeekr. Вместо классических хромированных наружных элементов отделки можно заказать чёрные матовые.

Для четырёхместного салона Spectre теперь доступная тканевая обивка Duality Twill, изготовленная из вискозы на основе бамбука и украшенная изысканной вышивкой, на исполнение которой уходит до 25 часов ручного труда. Натуральная кожа, к счастью, тоже по-прежнему доступна, равно как и художественная перфорация для неё с атмосферной подсветкой в зоне дверных карт.

Ещё одно новшество в отделке — экологичный композитный шпон, состоящий из спрессованных фрагментов неплодоносящего орехового дерева, спасённого от сожжения, и эвкалиптовых волокон, оставшихся после производства высококачественной бумаги. Этот шпон покрыт лаком с подмешанными в него стеклянными хлопьями, создающими эффект мерцания и глубины.

На передней панели салона со стороны пассажира появился новый волнообразный световой узор, состоящий из 8108 отдельных пикселей. Рядом с этой дивной инсталляцией находится ещё одна, а именно застеклённый шкафчик с часами нового дизайна и маленькой подсвеченной с тыла статуэткой «Дух экстаза», изготовленной из нержавеющей стали.

Техническая модернизация принесла Spectre новую батарею, позаимствованную у недавно обновлённого седана BMW i7. Ёмкость этой батареи не разглашается, но, вероятно, она такая же, как у BMW i7, то есть 112,5 кВт·ч вместо прежних 102 кВт·ч. Электрическая архитектура при этом осталась 400-вольтовой. Максимальный запас хода на одной зарядке вырос на 18% до 628 км по циклу WLTP, а время зарядки сократилось примерно на 14%.

В движение Spectre по-прежнему приводят два электромотора, передний и задний, но у купе Series II их максимальная совокупная отдача стала выше: на стандартном Spectre она теперь составляет 601 л.с. и 1015 Нм (было 585 л.с. и 900 Нм), на версии Black Badge — 680 л.с. и 1100 Нм (было 659 л.с. и 1075 Нм). Как прибавка сказалась на динамических качествах, производитель пока не сообщил. Дореформенный Rolls-Royce Black Badge Spectre набирает первую «сотню» за 4,3 с, максимальная скорость — 250 км/ч.

Начальная цена Rolls-Royce Spectre Series II составляет примерно 300 000 фунтов стерлингов, но «на минималках» такую машину никто не покупает — реальная средняя цена электрокупе уверенно превышает 500 000 фунтов стерлингов.