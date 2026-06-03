В КПРФ предложили субсидировать покупку автомобилей УАЗ на селе

Группа парламентариев от КПРФ направила в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина обращение с предложением субсидировать покупку автомобилей, произведенных компанией УАЗ, для трудящихся в сельской местности. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

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По мнению парламентариев, эти транспортные средства могут использоваться в условиях труднопроходимой местности, а также в сельскохозяйственной деятельности, лесопромышленном комплексе и предпринимательской деятельности, которая осуществляется в малых населенных пунктах.

"В целях увеличения доступности необходимых отечественных транспортных средств, в первую очередь компании УАЗ, для граждан, проживающих и осуществляющих предпринимательскую деятельность в сельской местности, считаем целесообразным реализовать программу предоставления на территории Российской Федерации единовременных субсидий на покупку транспортных средств из федерального бюджета для индивидуальных предпринимателей, фермеров, кооперативов и других сельскохозяйственных и лесоперерабатывающих предприятий, перечень которых предлагается определить правительству РФ", - говорится в тексте письма.

Объем субсидии предлагается установить в размере 20% от стоимости транспортного средства и предоставлять ее при условии осуществления предпринимательской деятельности в сельской местности в области сельского хозяйства и лесопереработки в течение трех лет, предшествующих получению денежных выплат.

Как пояснил ТАСС один из авторов инициативы сенатор Айрат Гибатдинов, с 2016 года в Ульяновской области реализовывалась программа по субсидированию покупки автомобилей "УАЗ", которая оказалась удачной, поэтому имеет смысл распространить этот опыт на всю Россию.