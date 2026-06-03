Toyota возобновляет работу 13 закрытых из-за тайфуна заводов

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила, что вечером 3 июня возобновит работу 13 заводов в стране, которые были ранее остановлены из-за тайфуна "Чанми". Какого-либо ущерба предприятиям и их персоналу не зафиксировано, говорится в сообщении компании.

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Примеру Toyota Motor, судя по всему, последует также корпорация Suzuki, которая также по соображениям безопасности приостановила работу пяти своих заводов.

Тайфун "Чанми", что означает "Роза" по-корейски, идет со скоростью 40 км/ч вдоль тихоокеанского побережья главного японского острова Хонсю. Это сопровождается мощными ливнями и шквальным ветром с порывами скоростью до 45 м/с.

Указания к эвакуации получили более 700 тыс. жителей Японии. Из-за удара стихии принято решение об отмене более 760 внутренних и более 90 международных авиарейсов. Сообщается о нескольких пострадавших, получивших легкие травмы при падении из-за сильного ветра.