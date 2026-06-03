Производство обновленного Lada Niva Legend начнется 20 июля. Об этом журналистам, в том числе и корреспонденту "Российской газеты", рассказал в кулуарах ПМЭФ президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

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Как отметил топ-менеджер, старт производства выпуска к юбилею АвтоВАЗа. Эта дата связана с подписанием правительственного постановления о строительстве автомобильного завода в Тольятти 20 июля 1966 года.

"Самое главное, что мы сохраняем объемы производства и держим долю рынка и при этом обеспечиваем безубыточную финансовую модель функционирования АвтоВАЗа. Если мы возьмем период предыдущего развития АвтоВАЗа, который был при акционерах, которые спешно покинули (рынок РФ - РГ") на рубеже мая 2022 года, то за 10-15 лет их корпоративного влияния на АвтоВАЗ было накоплено на 200 млрд (рублей - РГ") убытка. В новейшей истории, которой четыре года, мы идем безубыточно год от года", - заявил Соколов.

Отметим, что масштабы модернизации Lada Niva Legend без преувеличения масштабные. Важнее всего, что легендарный внедорожник получил новый, существенно более производительный двигатель. Вместо прежнего 80-сильного мотора объемом 1,7 литра теперь используется новый 1,8-литровый двигатель, отдача которого увеличена до 90 л.с. (+10 л.с.) и 153 Нм (+ 24Нм).

Модернизированы также шасси, кузов и электронные системы. Улучшены все технические характеристики автомобиля: от экономичности до управляемости, динамики и пассивной безопасности. При этом сохранен классический узнаваемый дизайн. В общей сложности в автомобиле появилось более 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов.

Значительно улучшена эргономика: рычаг КПП теперь смонтирован через кулису и приближен к водителю, а управление раздаточной коробкой стало однорычажным. Раздатка получила третью опору, снижающую вибрации. Для акустического комфорта применена цельноформованная шумоизоляция капота.

Внедорожник оснащен современной системой отопления и кондиционирования с фильтром салона. С обновлением на Niva Legend появилась накладка воздухозаборника на капоте, улучшающая вентиляцию. Дополнительно среди внешних отличий новой модели - оригинальные двухцветные 16-дюймовые колесные диски. В список комфорта вошли центральный замок и единый ключ для дверей и зажигания.