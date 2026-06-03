Доля глобальных брендов на российском рынке начала снижаться

По данным аналитического агентства "Автостат", которыми поделился в MAX его руководитель Сергей Целиков, доля глобальных брендов в продажах новых легковых автомобилей за 5 месяцев 2026 года составила 13,5%. Это в два раза больше, чем в январе-мае 2025 года (6,7%).

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Таким образом, несмотря на рост по отношению к прошлому году, в последние три месяца наблюдается снижение этого показателя, отмечает эксперт. Доля глобальных брендов достигла максимальных показателей в феврале 2026 года (15,9%). Затем она начала снижаться. В последние два месяца она колеблется вокруг отметки в 12%.

Весной динамика продаж глобальных брендов снизилась примерно на 4 процентных пункта. По отношению к прошлому году она по-прежнему высока лишь из-за низкой базы прошлого года.

Эксперт объясняет такую тенденцию тем, что в самом начале 2025 года формировался класс так называемых "ждунов" - автовладельцев, которые упорно ждут возвращения иностранных брендов в Россию и откладывают покупку китайских автомобилей, официально представленных в РФ.

По мнению Целикова, прежде всего, это обстоятельство приводило к снижению доли глобальных брендов ниже 6% от общего объема рынка (01-02.2025). Среди глобальных брендов в текущем году самые востребованные марки на сегодня - это Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, KIA, Skoda, Honda и Hyundai, отмечает Целиков.