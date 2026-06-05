Жители Крыма рассказали, как справляются с нехваткой топлива на АЗС

В Крыму сохраняется напряженная обстановка с поставками топлива на АЗС. Уже неделю действует ограничение на продажу не более 20 литров в руки, а большинство заправок полуострова отпускают бензин и дизель только по талонам. Корреспондент "РГ" узнавал, как переживают топливный дефицит жители полуострова и какие меры принимают власти.

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Первыми нехватку горючего почувствовали на себе жители Севастополя, с 22 мая в городе стали продавать АИ-95 по 20 литров на человека. С 30 мая подобное ограничение ввели и власти Крыма.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что ситуация вызвана сложностями с логистикой. В то же время пришли тревожные сообщения от властей Херсонской и Запорожской областей о том, что дроны ВСУ стали охотиться за гражданским транспортом и бензовозами на трассе "Новороссия".

Хотя жителей полуострова попросили не запасаться впрок и не создавать ажиотаж, на заправках стали скапливаться очереди. Ценники на стелах АЗС подросли на 15-20 процентов: дизель и бензин АИ-95 "Ультра" стали продавать по 92-95 рублей за литр, АИ-92 - по 80 рублей.

4 июня топливо совсем пропало из свободной продажи, а правила продажи ужесточили: теперь по 20 литров стали отпускать и по заранее купленным талонам. Ограничения ввели, чтобы не было злоупотреблений: пока люди стояли в очередях с пустыми баками, обладатели талонов и топливных карт перепродавали горючее по двукратной стоимости. На АЗС отправили дежурить ответственных сотрудников, чтобы записывать номера машин, которые приедут заправляться по талонам.

Жители Севастополя, с которыми побеседовала "РГ", предпочитают переждать кризис и отложить несрочные поездки и путешествия на автомобиле.

- В бензобаке пусто, пользуюсь общественным транспортом, - поделились с "РГ" молодая мама Катерина. - Пришлось изменить привычные маршруты, не ездить за город. Уже лето, хочется и на море ребенка свозить. Надеюсь, все быстро наладится.

С наступлением теплой погоды многие пересели на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Например, их стало заметно больше в частном секторе в районе Фиолента, где не так давно построили велодорожки.

- Я купила электроскутер. Давно хотела, а тут эта ситуация с бензином, - поделилась жительница Фиолента Анастасия. - Езжу теперь на нем на работу. В нашем микрорайоне многие сейчас передвигаются на самокатах, трициклах, скутерах. Общественный транспорт не решает всех проблем, ведь у нас часто объявляют воздушную тревогу, а троллейбусы и автобусы в это время не ходят. А так можно поскорей добраться домой.

Больше обеспокоены те, у кого работа зависит от постоянных передвижений по городу и закупок товаров. Многие предрекают поднятие цен в такси, в доставке, строительстве и ремонте.

- Мотался по городу несколько дней, на табло заправок сплошные нули, - говорит мастер по ремонту квартир Сергей. - Если топлива мало, должно быть справедливое распределение.

Автолюбители делятся советом, что можно переехать через Крымский мост, заправиться в Тамани и вернуться. Но это подходит только для жителей восточной части полуострова. Пока доедешь в Севастополь, снова будет пустой бак.

Чтобы уменьшить очереди, власти Крыма сделали карту АЗС, на которой можно увидеть, где есть топливо в свободной продаже, а где - только по талонам. А в Севастополе создали чат в мессенджере Макс, где жители могут обмениваться друг с другом информацией об обстановке на заправках. Часть сотрудников правительства Севастополя переведена на дистанционную работу, чтобы снизить расходы топлива. Они будут временно работать из дома, пока не наладят поставки.

При этом общественный транспорт, автомобили скорой помощи, экстренных и коммунальных служб, а также силовых структур в Крыму полностью обеспечены топливом.