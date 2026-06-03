В России можно купить Hyundai Casper от 1,49 млн рублей

Благодаря альтернативным каналам поставок в РФ возобновились продажи компактного кроссовера Hyundai Casper. Автомобиль доступен на рынке только по предзаказу из Кореи. Кроссовер отличается компактными размерами и небольшой мощностью, что делает его привлекательным для ввоза по льготным условиям утилизационного сбора.

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Стоимость Hyundai Casper начинается от 1 490 000 рублей.

Дешевле всего за машину просит частная фирма из Владивостока. За эту сумму клиент получает SUV в базовой комплектации Essential. В нее входят однозонный климат-контроль, круиз-контроль, светодиодные фары с функцией автоматического переключения, камера заднего вида с задними парктрониками, бесключевой доступ, система запуска двигателя кнопкой, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

За машину в более богатой версии Inspiration та же фирма из Приморья просит на 300 тысяч больше. Другой автосалон предлагает машину в схожем исполнении за 2 100 000 рублей.

Все доступные экземпляры оснащены 1,0-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 100 лошадиных сил. В качестве трансмиссии во всех случаях используется классический четырехступенчатый "автомат".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи доступных кроссоверов Suzuki.