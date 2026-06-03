Начались продажи кроссоверов Jetta VS8: льготный утиль, дешевле Geely

Российский рынок пополнился новым кроссовером Jetta VS8, который стал доступен благодаря параллельному импорту. Автомобиль, созданный для рынка КНР, имеет в своей внешности знакомые черты кроссоверов концерна Volkswagen.

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По данным "РГ", стоимость VS8 начинается от 2 150 000 рублей. Машины доступны как в наличии, так и под заказ.

Самый дешевый экземпляр можно приобрести в Кропоткине Краснодарского края. Чуть дороже - за 2 199 000 рублей - предлагается версия Supreme от частной фирмы из Владивостока. Дороже всего за кроссоверы из наличия просит официальный дилер из Ярославля. Машины в белом и черном цвете доступны от 3 250 000 рублей.

Под капотом всех представленных экземпляров установлен 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил, хорошо знакомый по многим моделям Volkswagen и Audi. Благодаря малой мощности машину можно привезти по льготному утильсбору. КПП - роботизированная. Привод - передний.

Напомним, что ранее "Российская газета" сообщала о начале продаж доступных SUV от Suzuki в РФ.