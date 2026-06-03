ВС поддержал водителя, требовавшего от страховой ремонт с оригинальными запчастями

Верховный суд РФ встал на сторону жителя Башкирии, который попал в аварию, а затем потребовал от страховой отремонтировать его автомобиль, используя оригинальные запчасти. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в пресс-службе суда.

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— Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения апелляции и кассации, напомнив, что неисполнение страховщиком своих обязательств влечет возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению с учетом специального регулирования законодательства об ОСАГО, — передает сообщение пресс-службы инстанции РИА Новости.

Мужчина обратился в суд первой инстанции, который удовлетворил исковые требования, однако апелляция отменила это решение. В суде отказали жителю Башкирии во взыскании убытков. Это объяснили тем, что он не направил автомобиль на ремонт с неоригинальными запчастями. Кассационный суд поддержал это решение. Мужчина не согласился, подал жалобу в Верховный суд и выиграл дело.

Ранее москвич взыскал с дилера «Москвича-6» более 3,4 миллиона рублей после трех месяцев безуспешных попыток устранить дефект у своего нового автомобиля стоимостью 1,7 миллиона рублей. Изначально он требовал 12 миллионов, но суд снизил сумму.