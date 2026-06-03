Китайский гигант выбрал российского производителя масел для своей техники

UPEC стал официальным поставщиком технических жидкостей для грузовиков SITRAK.

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Партнёрство, которое упрочит позиции обеих сторон на рынке: компания United Petrochemicals (входит в SINTEC Group) и «Синотрак Рус», дочка концерна SINOTRUK, подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла на выставке COMvex 2026.

Производитель смазочных материалов из Обнинска (Калужская область) сумел доказать, что его технологии соответствуют строгим требованиям мирового гиганта грузовой техники. Всё благодаря высококачественным компонентам, которые имеют международные одобрения.

Теперь UPEC будет официально поставлять все необходимые жидкости для послепродажного обслуживания грузовиков SITRAK в России. Речь идёт о моторных и трансмиссионных маслах, гидравлике, а также тормозных и охлаждающих жидкостях. Обеспечивать предстоит примерно 250 дилерских центров.

Мощности у технопарка впечатляющие: до миллиарда литров продукции в год. Причём опыт у площадки солидный – в разное время здесь работали с ведущими брендами масел и автотехники со всего мира.

Подписи под документом поставили гендиректор «Синотрак Рус» Юань Сяодун и директор по продажам UPEC Геннадий Задорожный.

Геннадий Задорожный, директор по продажам United Petrochemicals:

– Подписание соглашения с компанией такого масштаба – знаковое событие не только в рамках нового, убежден, успешного партнерства, но и для всей транспортно-логистической отрасли России. Мы очень рады, что один из глобальных лидеров автомобилестроения выбрал UPEC в качестве стратегического партнёра. Сегодня SITRAK занимает в России лидирующие позиции, по сути, обеспечивая надежность транспортных и логистических цепочек всей страны.

Многолетнее соглашение с «Синотрак Рус» подтверждает, что высокотехнологичные смазочные материалы и технические жидкости, а также современная инфраструктура United Petrochemicals полностью отвечают жестким международным стандартам.

По сути, это долгосрочный проект, цель которого – развивать единую сервисную сеть для тяжёлой техники в РФ и укрепить позиции на рынке.