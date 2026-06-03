В Hongqi рассказали о новинках для России

В Петербурге мы показываем модель Guoya, первый автомобиль люксового сегмента.

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До конца 2026 года выведем на российский рынок еще одну новинку - обновление одной из самых продаваемых наших моделей, бизнес-седан H5. Мы представим серьезное обновление модели и изменения в интерьере. Изменения настолько серьезные, что машину нужно будет сертифицировать. Процесс уже запущен. То есть до конца года выведем на рынок обновленный H5.

В техническом плане, скорее всего, это будут эксплуатационные доработки первого поколения модели. Двигатель, трансмиссия, кузов остались теми же. Но полностью обновится интерьер и экстерьер.

В 2027 году также ожидаются новинки. Две из них - это обновление кроссоверов HS3 и HS5, а третья - очень интересная. Это полностью новый автомобиль. Модель называется HS6 PHEV, то есть это гибридная версия. На сегодняшний день эта машина запущена в производство в Китае и, соответственно, в следующем году мы планируем провести сертификацию и вывести ее на российский рынок.

Эта машина, в первую очередь, интересна тем, что она уже попала в книгу рекордов Гиннеса, потому что у нее самый большой в мире пробег на полной заправке и зарядке, - отметил Савельев.