Прошла премьера новых Toyota Alphard и Vellfire для рынка Японии

Спустя три года после выпуска последнего поколения Alphard и Vellfire Toyota решилась выпустить обновления и устранить недочеты. Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутренней отделки, но были минимальными.

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Alphard получил 18-дюймовые легкосплавные диски Hyperchrome Metallic и частотно-регулируемые амортизаторы в стандартной комплектации.

Главная новинка - появление новой бюджетной комплектации PHEV Z с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки, что снижает порог для входа в мир гибридов для большего количества фанатов марки. Ранее такая опция была доступна только в топовой и весьма дорогой версии Executive Lounge.

Комплектация Z включает 19-дюймовые диски с матовой отделкой, двойной панорамный люк с электроприводом, обивку потолка из ультразамши, вставки из натурального дерева, кожаное рулевое колесо, 14-дюймовый информационно-развлекательный экран, аудиосистему с 10 динамиками, беспроводную зарядку и сиденья второго ряда Executive Power с подогревом и вентиляцией.

Линейка самозаряжающихся гибридов пополнилась комплектацией HEV G. Стандартно установлены светодиодные фары с тремя линзами, сиденья с электроприводом и подогревом, капитанские кресла второго ряда с подогревом и регулируемыми подставками для ног, а также 14-дюймовая информационно-развлекательная система с панорамным дисплеем.

Под капотом изменений нет: обе модели доступны с бензиновыми двигателями и гибридными силовыми установками. Гибриды можно заказать с передним или полным приводом, а E-Four - только с полным приводом.

По данным CarScoops, цены на обновленный Toyota Alphard варьируются от 4 970 000 йен (2 257 871 рублей) за базовую модель G с бензиновым двигателем до 14 850 000 йен (6 746 355 рублей) за флагманскую HEV Spacious Lounge. Более агрессивный Vellfire предлагается по цене от 6 749 600 до 10 899 900 йен (3 066 343-4 951 824 рублей).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Toyota запатентовала трансмиссию для электрокаров, имитирующую потерю тяги.