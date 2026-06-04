BMW M2 обзавелся полноприводной версией

Купе BMW M2 впервые доступно с полным приводом M xDrive в сочетании с модернизированным двигателем S58 мощностью 480 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Полноприводная версия уже доступна для заказа, цена в Германии — от 81 300 евро.

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О том, что BMW M2 получит полный привод, стало известно ещё в феврале этого года, и вот сегодня такая версия представлена официально. Вместе с полным приводом младшая «эмка» получила модернизированный рядный 6-цилиндровый двигатель S58 с форкамерным зажиганием, о котором мы подробно рассказывали в прошлом месяце. Здесь лишь напомним, что модернизация двигателю S58 понадобилась, чтобы вписаться в экологические нормы Euro 7.

Характеристики двигателя S58 в привязке к BMW M2 немного изменились: максимальная мощность прежняя — 480 л.с. при 6250 об/мин, максимальный крутящий момент тоже прежний — 600 Нм, но достигается он теперь в диапазоне 2200-5600 об/мин (раньше было 2650-6130 об/мин), степень сжатия увеличена с 9,3 до 10,5.

Полноприводный BMW M2 доступен только в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» M Steptronic, тогда как заднеприводное купе можно также выбрать с 6-ступенчатом «механикой». Мощность на передние колёса отбирает управляемая электроникой многодисковая муфта, установленная в раздаточной коробке. По умолчанию мощность передаётся только на задние колёса, а передние подключаются только в случае необходимости, когда задние колёса начинают проскальзывать. Между задними колёсами установлен активный дифференциал. При желании переднюю ось можно принудительно полностью отключить вместе с системой контроля устойчивости DSC, чтобы как следует подрифтовать на заднем приводе.

Полный привод добавил к снаряженной массе BMW M2 ровно 60 кг, она теперь составляет 1790 кг, но он же позволил уменьшить время разгона до 100 км/ч с 4,0 до 3,7 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 250 км/ч, а с пакетом M Driver's Package она увеличена до 285 км/ч. Ценовая надбавка за полный привод относительно невысокая — всего 3000 евро по сравнению с заднеприводным купе на «автомате».

Добавим, что в марте этого года компания BMW представила трековый пакет M Performance Track Kit для BMW M2 актуального поколения G87, в том числе для его самой быстрой облегчённой версии CS, на которой в прошлом году был установлен новый рекорд Нюрбургринга в классе компактных автомобилей. На BMW M2 CS двигатель S58 форсирован до 530 л.с. и 650 Нм, коробка передач — только 8-ступенчатый «автомат». Сейчас BMW M2 CS для заказа уже не доступен, и пока неизвестно, появится ли он вновь в продаже после введения норм Euro 7.