Voyah обошел конкурентов и стал лидером в премиум-сегменте в апреле

По итогам апреля 2026 года Voyah стал лидером премиум-сегмента на российском рынке, обогнав Exeed. За месяц было реализовано 1741 машин, сообщает "Автостат" со ссылкой на АО "ППК".

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Директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов считает это закономерным. По его мнению, Voyah предлагает сочетание локальной сборки, гибридной технологии, высокого уровня оснащения, современного дизайна и доступной цены.

В разговоре с агентством эксперт подчеркнул, что основные хиты бренда - кроссовер Voyah Free и минивэн Voyah Dream. А вот седан Voyah Passion продается скромнее.

Иванов подчеркнул, что снижение продаж Exeed не связано с переходом на Esteo. Этот процесс еще не завершен, и Exeed LX и TXL по-прежнему знакомы рынку. Проблема, вероятно, в ограниченной доступности моделей: LX уже ушел, а TXL скоро заменят на MX. Когда модельный ряд стабилизируется, конкуренция усилится, резюмировал специалист.

Эксперт отметил, что Voyah имеет хорошие шансы сохранить лидерство, но многое зависит от ценовой политики, сохранения мер поддержки и действий конкурентов.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что доля глобальных брендов на российском рынке начала снижаться.