Страшная статистика: в России резко выросла аварийность с мотоциклами

В России наблюдается значительный рост аварийности с мотоциклами.

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Согласно свежему отчету Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД), с которым ознакомились «Известия», в 2025 году аварийность на российских дорогах продолжает расти третий год подряд. Общее количество ДТП увеличилось на 8,2% и достигло 9758 случаев. Число погибших выросло на 8,8% – до 969 человек, а раненых стало на 8,3% больше (10,5 тыс. человек). Особенно тревожно, что рост всех трех ключевых показателей одновременно зафиксирован в 25 регионах страны. При этом увеличение смертности в ДТП отмечено в 44 субъектах.

Самая острая ситуация складывается с мотоциклистами. Именно водители мотоциклов признаны виновными в более чем половине случаев – 56,3% всех аварий. По данным отчета, количество ДТП по их вине выросло на 8,4% (5496 происшествий), число погибших увеличилось на 7,8% (632 человека), а раненых – на 8,4% (5832 человека). Самым частым видом аварий с участием двухколесного транспорта является столкновение: на него приходится почти две трети случаев (62,9%, или 6135 ДТП) и более половины всех смертей (53,4%, или 517 человек). В топ опасных ситуаций также входят опрокидывание, наезд на животное, съезд с дороги, наезд на препятствие и столкновение с припаркованным автомобилем.

Сезонность играет огромную роль

Исследователи отмечают четкую сезонную закономерность: наибольшее количество ДТП с участием мотоциклов и пострадавших регистрируется с апреля по октябрь. Всё логично – именно в теплый период этот транспорт используется максимально активно. «Ежемесячное увеличение количества ДТП начинается с апреля и достигает максимальных значений в июле и августе, после чего наблюдается постепенное снижение», – говорится в документе. То есть пик аварийности традиционно приходится на разгар лета.

Главные нарушения, ведущие к трагедиям

Самая распространенная причина аварий с мотоциклами – несоблюдение скоростного режима. Это, по сути, прямой билет к тяжелым последствиям. На втором месте по частоте – нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Далее идут неправильный выбор дистанции, выезд на встречную полосу и прочие грубые нарушения ПДД. Примечательно, что в целом по стране количество ДТП с участием пьяных водителей или тех, кто отказался от медосвидетельствования, снизилось на 4,1% (почти 13,4 тыс. таких случаев), но общий фон аварийности всё равно остается тревожным.

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