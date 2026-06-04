BYD оплатит весь ущерб при ДТП с ее автопилотом

Китайский автопроизводитель BYD запустил программу полного покрытия ущерба для владельцев машин с автопилотом последней версии God’s Eye 5.0. Если водитель попал в аварию, включив систему Urban NOA по правилам, и виноватым суд признал его — BYD берёт все расходы на себя.

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Программа действует один год. Она распространяется как на новых покупателей, так и на тех, кто обновит систему до 5.0 версии. Пока только в Китае.

В целом, это не первый раз для компании. В прошлом году BYD уже предлагала похожую гарантию для функции умной парковки. Тогда использование функции выросло с 21% до 93%.

Компания явно надеется на такой же эффект сейчас, считают эксперты.