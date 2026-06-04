КамАЗ втрое сократил инвестиционный бюджет на 2026 год

"Камаз" значительно урезал свой инвестиционный бюджет на 2026 год, сократив его практически в три раза. Такое решение принято на фоне растущей долговой нагрузки компании и неблагоприятной конъюнктуры на рынке тяжелых грузовиков, сообщил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Ранее "Камаз" отчитался по МСФО за 2025 год о чистом убытке в размере 43 млрд рублей. При этом, согласно данным отчетности, на процентные расходы в прошлом году пришлось 35,6 млрд рублей, тогда как в 2024 году эта сумма составляла 20,7 млрд рублей.