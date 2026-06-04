Названы импортирующие российские автомобили страны

Российские легковые автомобили, спецавтотранспорт и авиатехнику закупают такие страны, как Ливия, Алжир, Лаос и другие государства. Импортирующие транспорт из РФ страны назвал глава Минпромторга России Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

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По словам министра, Россия кратно увеличила в денежном выражении экспорт в Индию паровых котлов и паровых турбин. В свою очередь в Алжир выросли поставки кондиционеров; а в Египет — термического оборудования, фильтровального оборудования и центрифуг, компьютеров и комплектующих.

«И таких примеров множество. Это говорит как о многогранности российского экспорта, так и развитии российских производств востребованной продукции», — заявил Алиханов на полях ПМЭФ.

В 2025 году российские производители автозапчастей планировали начать работу в Нигерии. Как рассказал торговый представитель России Максим Петров, детали для машин, которые будут производить на другом континенте, будут поставляться как в Россию, так и в другие страны Африки. Предприятия уже вложили средства в модернизацию производств, и теперь стремятся ускорить темпы выпуска и расширить его, чтобы освоить рынки дружественных стран.