Неисправные автомобили уберут из дорожного потока

Правительство утвердило план, по которому автомобили, не прошедшие техосмотр, будут законодательно исключаться из дорожного потока, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Подготовкой механизма займутся МВД, Росстандарт и Минпромторг при участии института НАМИ.

К 2029 году кабмин ожидает доклад о создании системы, которая позволит убирать с дорог машины, чьи документы об оценке соответствия аннулированы из-за выявленных нарушений требований безопасности. Речь идёт о транспорте, эксплуатация которого создаёт угрозу для участников движения.

На 2030 год запланировано законодательное закрепление внедрения механизма запрещения эксплуатации неисправного транспортного средства. Соответствующий проект разработает МВД.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что новые ограничения для электромобилей и гибридных машин на подземных парковках связаны с вопросами пожарной безопасности.