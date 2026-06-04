Российским покупателям флагманского Hongqi предложили особые условия

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был представлен флагманский седан Hongqi Guoya. Кто является аудиторией модели, какие условия обслуживания будут предложены российским покупателям и в чем уникальность автомобиля, «Ленте.ру» рассказал исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев.

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По его словам, покупателями нового флагманского седана могут быть и физические лица, и корпоративные клиенты. «Очевидно, что выгодно приобретать машину в лизинг. Считаем, что особый интерес могут проявить компании, которые активно работают с Китаем или имеют там партнеров. Для них Guoya — не просто автомобиль, а рабочий инструмент, который сразу же говорит партнерам: "Мы свои, мы понимаем восточный код". Частные покупатели тоже могут заинтересоваться новинкой, поскольку она обладает не только уникальностью, но и, в каком-то смысле, коллекционной ценностью»., — объясняет Савельев.

Исходя из длины седана (более 5,3 метра), он попадает в конкурентный сегмент представительских седанов европейских и других премиальных и люксовых марок.

«Седан оснащен мощными двигателями собственной разработки V6 и V8 с высокой динамикой и скромным расходом 8,5 и 9 литров, пневмоподвеской на четыре колеса и подруливающей задней осью, что добавляет маневренности при парковке. В модели установлены сиденья с углом наклона 135,5 градусов (поза невесомости), которые оснащены пятью режимами массажа по 20 точкам и многочисленными настройками под пассажира. Цифровые проекционные фары рисуют навигацию прямо на асфальте», — делится деталями топ-менеджер.

Помимо официальной гарантии и технической поддержки, производитель предлагает российским клиентам особые условия обслуживания.

«Мы постарались обеспечить максимальный комфорт в период эксплуатации автомобиля. Покупатели Hongqi Guoya получат пять первых ТО бесплатно. Личный консьерж возьмет на себя решение всех вопросов, если владелец машины столкнется с проблемами. Расширенный пакет "Помощь на дорогах" включает оплату расходов на авиа- или железнодорожные билеты до пункта назначения и проживание в отеле. Помимо юридической поддержки клиентов в сложных ситуациях, мы также предусмотрели приятные подарки на дни рождения», — подытожил Иван Савельев.

Ранее стало известно, что внедорожник Lada Niva Travel стал новым бестселлером «АвтоВАЗа». Об этом на ПМЭФ-2026 в рамках пресс-конференции заявил глава автоконцерна Максим Соколов.