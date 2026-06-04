Представлен гибридный кроссовер Wey V9X с двумя вариантами длины кузова.

© За рулем

Засвеченный до автосалона большой рамный Haval H10 (или HX) на выставку неожиданно не привезли. Поэтому единственной весомой премьерой концерна Great Wall оказался гибрид Wey V9X. Хотя дорогие гибриды бренда продаются у нас не слишком активно, «девятку» в Россию пообещали привезти – в IV квартале.

Новинка выделяется отсутствием двухэтажных фар. В палитре есть двухцветные варианты кузова «под Maybach».

Необычна для сегмента кроссоверов возможность выбора из двух вариантов длины: такого нет даже у Мерседеса GLS и Роллс-Ройса. Модификации на 5205 и 5299 мм отличаются еще и колесной базой, 3050 и 3150 мм соответственно. Но в обоих случаях – шесть отдельных кресел.

Машина оснащена пневмоподвеской, полноуправляемым шасси (задние колеса поворачиваются на угол до 10 градусов), обогревом всех сидений, вентиляцией и массажерами на первых двух рядах. Скромный приборный дисплей на 12,3 дюйма затмевает кластер из двух экранов по 17,3 дюйма. Плюс свой откидной монитор для задних пассажиров.

Беспроводные зарядки встроили во все дверные подлокотники, кроме водительского. Двери, кстати, с электроприводом.

Новое слово в комфорте – выдвижные шторки в передних дверях. Интересно, удастся ли сертифицировать Wey с ними для нашего рынка?

Силовая установка в любом случае включает двухлитровый турбомотор. У короткого V9X совокупная мощность 680 л. с. и автономность на электричестве до 312 км. Длинный мощнее на 13 «лошадей».

Батарея ему почему-то положена более скромная, емкостью 55,4 кВт·ч вместо 66,6 кВт·ч. Поэтому и запас хода всего 240 км. Впрочем, можно заказать самый продвинутый вариант: 748 сил, 80 кВт·ч и 363 км на электротяге.

Цена в Китае – 4,2–4,5 млн в пересчете на рубли. У нас, конечно, будет намного дороже.