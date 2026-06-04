Перевозчики предложили присвоить такси статус социального транспорта

Несколько последних лет рынок легковых пассажироперевозок в России переживает поистине революционные преобразования: много новшеств принесло принятие профильного федерального закона, а с 1 марта 2026 года вступили в силу требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси. Как участникам рынка работается в новых условиях и какие меры могли бы облегчить им жизнь, обсудили на всероссийской отраслевой конференции в Екатеринбурге.

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Принятие закона о такси сыграло важную роль: его главные задачи - вывести таксомоторный рынок из тени, установить четкие правила игры и обеспечить безопасность пассажиров. Предоставление права легально подрабатывать в такси - решение, которого ждали давно, а появление реестров создало для властей возможность оценивать объемы рынка. Однако повышенное внимание к такси со стороны властей не ослабевает, а даже усиливается: за полтора года выдвинуты 47 регулирующих инициатив - аналогов этому нет ни в одной отрасли.

- В числе наиболее значимых принятых инициатив - закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) и закон о локализации машин такси. Нормативный ландшафт меняется весьма динамично, и рынку непросто адаптироваться к новым правилам и требованиям, которые в основном носят ограничивающий, а не стимулирующий характер, - подчеркнула председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По ее словам, это мешает формированию долгосрочных стратегий развития и планированию инвестиций со стороны бизнеса.

Одна из самых сложных задач - локализация: теперь при обновлении парка его владельцы обязаны приобретать только автомобили, включенные в перечень Минпромторга РФ (более 20 моделей шести марок, выпускаемых в России). В РСПП прогнозировали, что свыше 200 тысяч водителей такси (около 20 процентов от общего числа) не смогут выполнить эти требования и в ближайшие годы уйдут с рынка.

На самом деле работать на нелокализованной машине не запретят, но это повлечет дополнительные расходы. По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, на использование такого автомобиля нужно будет получить разрешение, плата за которое пойдет в региональный фонд. Эти меры призваны стимулировать постепенный переход на российские модели, владельцы которых платить не будут. Но решение о введении такого сбора примут власти каждого региона.

Сами участники рынка отмечают, что их затраты и без того год от года растут, а маржинальность таксопарков падает - сегодня она составляет максимум 11 процентов. Рядовые таксисты о больших доходах не мечтают, однако к новым требованиям адаптируются.

- Работать в принципе можно. Долго пугали законом о локализации, но те, кто были зарегистрированы до первого марта, могут продолжать работать на старых машинах, - говорит Вадим из Екатеринбурга. - А вот арендовать автомобиль дорого. Коллега жалуется: только проснулся, а уже должен 3300 рублей - ему приходится таксовать днем и ночью. Мне проще - работаю на своей иномарке, пока проблем нет.

- Отрасль нуждается в дополнительных мерах поддержки, в том числе для перехода на отечественные машины, - рассуждает председатель Всероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По словам экспертов, объемы перевозок такси - около 70 миллионов поездок в год - сопоставимы с цифрами железной дороги. Социальная значимость отрасли тоже велика: хотя официально машина с "шашечками" не является общественным транспортом (его признаки - регулярный график и фиксированная оплата поездки), однако нередко заменяет его, "расшивая" слабые места в схемах автоперевозок. Ну а в ночное время альтернативы этому виду транспорта просто нет. К тому же в сфере легкового такси заняты около двух миллионов россиян, при этом отрасль никогда не субсидировалась государством.

В сегодняшних условиях, пытаясь нащупать твердую почву под колесами, представители таксомоторного бизнеса, кажется, уже готовы обменять призрачную свободу на четкие гарантии развития под контролем государства. Так, Общественный совет по развитию такси обратился к правительству РФ с предложением "признать такси отдельным видом транспорта, который имеет высокую социальную значимость для граждан", и уже подготовил предложения в Транспортную стратегию РФ по развитию этого вида перевозок "как элемента мультимодальной транспортной системы".

Что конкретно предлагается? Синхронизировать развитие отрасли с федеральными стратегическими документами (цифровой трансформацией транспорта, платформенной экономикой, развитием беспилотного и электротранспорта) с установлением целевых показателей. Ввести временные меры господдержки (субсидии, льготный лизинг и кредитование, налоговые преференции, механизмы сдерживания стоимости автомобилей) в расчете на развитие таксомоторной отрасли и увеличение налоговых сборов. Кроме того, государству рекомендуют стимулировать увеличение доли экологичного транспорта (на электротяге или газомоторном топливе).

Тем временем

В рамках рабочей группы по регулированию такси Общественного совета Минтранса РФ уже намечено обсудить внедрение механизмов единообразия правоприменительной практики, развитие института самозанятости путем пересмотра лимитов дохода либо внедрения упрощенных режимов ведения деятельности, а также повышение доступности такси для многодетных семей, инвалидов, маломобильных граждан - ведь статус социального транспорта обязывает.

Справка РГ

По данным Центра стратегических разработок, объем рынка перевозок легковыми такси увеличился с 542 миллиардов рублей в 2020 году до 924 миллиардов в 2024-м, а по итогам 2025-го составил триллион 92 миллиарда. Прямой вклад отрасли в налоговые доходы бюджета РФ увеличился с 59,6 миллиарда рублей в 2020 году до 120,2 миллиарда в 2025-м, а с учетом поступлений от смежных отраслей он оценивается на уровне 266,3 миллиарда рублей.