В России готовят новую программу льготной покупки машины для многодетных

Российские власти работают над внедрением нового механизма, призванного облегчить приобретение автомобилей для семей, воспитывающих трех и более детей.

Об этой инициативе сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время выступления на сессии «Большая семья — большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров» в рамках ПМЭФ.

Она уточнила, что изменения в методике исчисления утилизационного сбора оказали влияние и на большие семьи, поскольку такие семьи обычно предпочитают транспортные средства большей вместимости, сообщает агентство ТАСС.

«На фоне повышения стоимости автомобилей мы обратились в Минпромторг с просьбой разработать программу для многодетных, которая предоставила бы им возможность приобретать транспорт в рассрочку на льготных условиях», — заявила Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы уточнила, что в настоящее время соответствующая программа находится в процессе разработки.