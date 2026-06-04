Новый Chery Tiggo 8 представили на патентных изображениях

В Китае обнародованы патентные изображения нового кроссовера Chery, который специалисты идентифицируют как Tiggo 8 нового поколения.

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Судя по обнародованным скетчам, автомобиль получил ряд технологических и дизайнерских обновлений. Самые очевидные - появление полускрытых дверных ручек, а также сенсор LiDAR на крыше и крупные блоки головной оптики.

Отметим, что на дореформенной модели, которая легла в основу российского кроссовера Tenet Т8, используются ручки с электроприводом, утопленные в панелях кузова. Новый тренд связан с разработкой министерством промышленности и информатизации КНР стандарта, которому с 2027 года будут обязаны следовать национальные автопроизводители. Среди прочего новая норма санкционирует только ручки, у которых есть возможность механического открытия без участия электроники и электрического привода.

В свою очередь, лидар на крыше нового Chery Tiggo 8 намекает на появление модернизированной системы частичного автопилота и обновления комплекса электронных помощников ADAS. Также еще более передовой и "умной" станет светотехника.