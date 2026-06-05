В Петербурге прошла презентация кроссовера Esteo MX

В Дни Петербургского международного экономическом форума бренд Esteo представил на фестивале в северной столице свой новый кроссовер MX. Производство этого автомобиля началось 21 мая на заводе в Шушарах. Проект был реализован в рамках стратегического партнерства между холдингом "АГР" и компанией Defetoo.

© Российская Газета

Напомним, что кроссовер MX оснащен двухлитровым турбомотором TGDI мощностью 197 лошадиных сил, который трудится в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом AWD. Автомобиль имеет дорожный просвет 210 миллиметров, подвеску с алюминиевыми рычагами и адаптивную систему, включающую 7 режимов движения. Кузов кроссовера полностью оцинкован, а светодиодная оптика состоит из трех модулей.

Внутри автомобиля расположены три независимых экрана: цифровая приборная панель размером 10,25 дюйма с классическими "колодцами" для отображения скорости и оборотов двигателя, основной дисплей управления диагональю 15,6 дюйма и пассажирский экран на 12,3 дюйма с отдельным Bluetooth-соединением.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что кроссовер Jeland J6 официально представлен на ПМЭФ.