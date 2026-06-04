Многокилометровые пробки и два часа ожидания: что творится у Крымского моста

Огромные очереди машин выстроились с обеих сторон Крымского моста. Досмотр на КПП ожидают более 800 автомобилей.

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«На 11:00 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов»,

— сообщает канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Со стороны Керчи перед КПП выстроились 310 транспортных средств. Время ожидания около часа.

Напомним, Крымский мост закрыли для проезда около трех часов ночи 4 июня. Причина – угроза удара беспилотников. Было остановлено движение поездов дальнего следования и электричек.