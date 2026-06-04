«Геркулес-45»: прошла премьера самого большого самосвала КамАЗ

На выставке коммерческого транспорта в Москве КАМАЗ представил серийную версию нового шарнирно-сочленённого самосвала «Геркулес-45». Это первая машина такого класса, полностью разработанная в России, которая должна составить конкуренцию зарубежной технике.

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Работы над проектом ведутся уже несколько лет. Первый прототип «Геркулеса» показали ещё в 2021 году, а теперь производитель продемонстрировал финальную версию модели, которая вскоре отправится в производство в Набережных Челнах.

Новый самосвал предназначен для работы в сложных условиях — на строительстве дорог, в карьерах и на горнодобывающих предприятиях. До сих пор российские компании в этом сегменте в основном использовали технику Volvo, Caterpillar или китайских производителей.

«Геркулес-45» получил 520-сильный турбодизельный двигатель, автоматическую коробку передач и полный привод на все шесть колёс. Среди особенностей машины — современные системы безопасности, включая автоматическое торможение.

Одним из главных преимуществ новинки стала шарнирно-сочленённая рама с двумя степенями свободы. Такая конструкция помогает увереннее передвигаться по пересечённой местности, снижает нагрузку на шасси и улучшает манёвренность даже при полной загрузке.

Впечатляют и характеристики самосвала. Объём кузова составляет 26 кубометров, грузоподъёмность достигает 41 тонны, а полная масса машины — 74 тонны.

По предварительным данным, мелкосерийное производство нового КАМАЗа стартует уже во второй половине текущего года.