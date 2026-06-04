Volkswagen не вернется на российский рынок

Volkswagen не планирует возвращаться на российский рынок. Если же концерн все же примет такое решение, ему придется либо возводить новые производственные мощности, либо выкупать существующие заводы по завышенной цене. Об этом Mash рассказали представители Калужской области на полях ПМЭФ-2026.

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«Завод, где собирались популярные автомобили Volkswagen Tiguan и Polo, Škoda Rapid, теперь работает над производством китайского бренда автомобилей и планирует выпускать больше 112 тыс. машин в год», – говорится в публикации.

Представители немецкого автоконцерна, покинувшего российский рынок в 2022 году, сообщили, что не получали никаких запросов или предложений о возвращении. По всей вероятности, они и не поступят.

До этого сообщалось, что новый автомобильный бренд Senat выпустит бронированный седан, а также внедорожник (SUV). По словам гендиректора Senat Андрея Панкова, между моделями планируется максимально возможная унификация.

Ранее появились фотографии автомобилей Senat.