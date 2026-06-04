Водителей предупредили о риске блокировки авто, ввезенных по параллельным схемам

Владельцы автомобилей, ввезённых в Россию по схемам «серого» импорта, сталкиваются с потенциальными рисками, связанными с программным обеспечением транспортных средств.

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В частности, существует теоретическая возможность дистанционного отключения отдельных функций таких машин, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом в беседе с «Банки.ру» предупредил представитель компании «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий. Эксперт разделяет теоретическую угрозу и практическую реальность. По его словам, хотя производители действительно располагают технической возможностью удалённого вмешательства в работу электронных систем автомобиля, на практике случаи полного вывода из строя китайских автомобилей ему неизвестны.

Более распространённой проблемой для европейских моделей является не злонамеренная блокировка, а чувствительность радиосигналов ключей к сильным помехам. Водителям в таких ситуациях иногда приходилось эвакуировать автомобиль из зоны действия глушилки, чтобы штатная система вновь распознала ключ.

При этом эксперт напомнил о наличии в любом современном брелоке механического жала, позволяющего открыть дверь традиционным способом. В случае же целенаправленного удалённого вмешательства последствия будут носить ограниченный характер.

Ключевым аспектом здесь является архитектура автомобильной электроники: критически важные системы, отвечающие за движение и безопасность, имеют независимое управление и физически изолированы от развлекательных модулей. Поэтому удалённая команда может затронуть только неключевые опции, такие как мультимедийная система, доступ к онлайн-сервисам или другие комфорт-функции.

Автомобиль при этом сохранит способность передвигаться. Риск столкнуться с подобными проблемами минимален, но он возрастает при покупке транспортного средства по неофициальным каналам у частных лиц без заводской гарантии. Однако российский рынок автосервисных услуг уже адаптировался к этим вызовам.

Локальные специалисты обладают необходимыми компетенциями и оборудованием для решения широкого спектра программных проблем, включая восстановление работоспособности систем после сбоев. Кроме этого, они активно занимаются доработкой программного обеспечения для китайских брендов, адаптируя его под локальные условия эксплуатации и делая более удобным для пользователя.