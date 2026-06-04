Ретро и внедорожная классика: как Lada оформила стенд на ПМЭФ

На ПМЭФ-2026 LADA сделала ставку не на одну премьеру, а на визуальную историю бренда. У входа в павильон компания разместила три модели: светлый ВАЗ-2101, LADA Niva Legend и новый кроссовер LADA Azimut, сообщает из Санкт-Петербурга издание SPEEDME.RU.

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Экспозиция построена как линия времени. ВАЗ-2101 отсылает к началу массовой истории марки, Niva Legend напоминает о внедорожной классике, а Azimut показывает, как бренд видит свое ближайшее будущее.

Самым заметным элементом стал ВАЗ-2101 с надписью «Первый автомобиль». На фоне современной застройки форума и конструкции «В авангарде» ретро-модель выглядит не как случайный музейный объект, а как часть общей идеи о преемственности.

LADA Niva Legend добавляет экспозиции узнаваемый силуэт. Эта модель давно стала частью визуального кода российского автопрома. На форуме АВТОВАЗ также делает акцент на ее обновлении: компания заявляла о версии с техническими и эргономическими улучшениями.

LADA Azimut отвечает за современную часть стенда. Кроссовер поставлен первым в ряду, что подчеркивает его роль в будущей линейке марки. Серийное производство модели заявлено на третий квартал 2026 года.

В таком формате стенд LADA работает не только как автомобильная витрина, но и как оформленное высказывание о бренде. В нем есть ретро, узнаваемая классика и попытка перейти к более современному образу через новый кроссовер.