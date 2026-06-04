Nissan подтвердил начало производства автомобилей Chery на заводе в Англии

Компания Nissan объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с китайским автогигантом Chery. Документ, официально названный необязывающим, предусматривает передачу одной из производственных линий на заводе Nissan в британском Сандерленде партнеру.

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Это решение, по мнению CarScoops, является одной из возможных мер Nissan по стратегическому снижению затрат. Какие именно модели Chery будут собираться на заводе Nissan, пока не уточняется. Однако концерн активно продвигает на европейском рынке свои бренды Omoda и Jaecoo, что может стать основой для сотрудничества.

Планируется, что полноценное производство на новой линии начнется в 2027 году. Глава Nissan Айвен Эспиноза назвал партнерство с Chery одним из ключевых компонентов структурных реформ компании.

Стремление Nissan к сокращению затрат на британском заводе привело к концентрации сборки всех моделей (Leaf, Juke и Qashqai) на одной конвейерной линии. Вторую линию, которая теперь не загружена, планируют передать в распоряжение Chery.

Японский концерн терпит серьезные убытки уже второй год подряд, и попытка партнерства может стать спасательным кругом для компании.

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