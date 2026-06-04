Желто-красная Vesta TCR показала спортивную сторону Lada

На ПМЭФ-2026 АВТОВАЗ привез LADA Vesta TCR — гоночный седан, который стал одним из самых ярких автомобилей зоны «ВиноГрад». В отличие от LADA Iskra Cup, ориентированной на будущий монокубок, эта машина представляет уже профессиональный автоспорт бренда.

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Внешне Vesta TCR сразу выглядит как трековый автомобиль. Желто-красная ливрея LADA Sport ROSNEFT, низкий сплиттер, широкие арки, черные гоночные колеса, воздуховоды на капоте и массивное антикрыло отделяют ее от обычной дорожной Vesta.

По данным LADA Sport ROSNEFT, Vesta NG TCR получила двигатель мощностью 340 л.с. и 410 Нм крутящего момента. С ним работает 6-ступенчатая секвентальная коробка передач с последовательным переключением, спортивными передаточными отношениями и дифференциалом повышенного трения.

На снимках 32CARS.RU видно, что кузов машины серьезно переработан под кольцевые гонки. Передний бампер сделан с акцентом на охлаждение и аэродинамику, клиренс уменьшен, а сзади установлен крупный спойлер с надписью Vesta Sport.

Внутри вместо привычного салона находится каркас безопасности и гоночная компоновка. Такая подготовка нужна для класса TCR, где важны не только мощность двигателя, но и жесткость кузова, настройки подвески, тормоза и стабильность автомобиля на скорости.

Номер 55 на кузове связан с автоспортивной историей LADA. На стенде он воспринимается как отсылка к пути марки от первых спортивных проектов ВАЗа до современной команды LADA Sport ROSNEFT.

Для экспозиции ПМЭФ эта Vesta выполняет особую роль. Azimut показывает будущую серийную линейку, Niva Legend — развитие классической модели, Iskra Cup — возможный новый монокубок, а Vesta TCR демонстрирует боевой потенциал LADA и связь бренда с профессиональными гонками.