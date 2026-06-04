В Казахстане ограничили передачу электромобилей россиянам

Департамент госдоходов по Мангистауской области сообщил о вступлении в силу новых ограничений: электромобили, ввезенные на территорию Евразийского экономического союза по льготам, с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, нельзя продавать, передавать в аренду и иное распоряжение в Россию. Ограничения распространяются на электромобили, ввезенные в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года.

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Для некоторых стран ЕАЭС, в том числе для Армении, Белоруссии и Киргизии, при импорте электромобилей действует тарифная льгота, освобождающая владельцев от уплаты таможенной пошлины. Такая же действовала до 2022 года и для россиян. Она подстегнула российский рынок к росту более чем в 1,5 раза в 2020 году. Однако с 2022 года таможенная пошлина на электромобили в России составляет 15% и льгот не подразумевает. С 2026 года льготу отменили и для Казахстана.

Машины, импортированные в Казахстан с 2022 года, то есть после отмены льгот на таможню в России, по 31 декабря 2025 года, — дата, когда льготу отменили и для казахов, — передавать и продавать россиянам нельзя. Ограничение действует три года с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение. Перепродать авто местный льготник может, только уплатив таможенный сбор — 15% от стоимости машины — и другие местные налоги. А россиянин, купив эту «электричку», получит еще и приплюсованный после пересечения границы с Россией утильсбор. То есть коммерческий смысл ввоза такой машины сильно под вопросом.

Продолжает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто плюс» Павел Федоров:

Павел Федоров автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто плюс» «Эта схема распространена довольно давно, чтобы не было параллельного потока. Это касается не только электрокаров. Была еще история с Киргизией — с занижением стоимости таможенных ставок автомобилей в Киргизии. Просили доплачивать, было огромное количество всевозможных Zeekr. Запрет на продажу россиянам машин действует, например, в Белоруссии, там примерно такая же история, потому что там есть своя схема растаможки автомобиля на белорусского льготника, то есть там люди пользуются льготой. Могут пригнать себе автомобиль и растаможить его по заниженной ставке. Соответственно, это льготная категория населения, а потом эти машины попадали в Россию».

Запрет на ввоз, аналогичный нынешнему с «электричками», уже несколько лет действует при попытке провоза в Россию всех авто, собранных на локализованных производствах в особых экономических зонах Казахстана. Такие авто — только для внутреннего рынка, так как при их производстве предусмотрены льготы и пониженные пошлины в рамках специнвестконтрактов. И россияне, купившие такие машины из экономии, спустя время получали от ФТС требования об уплате колоссального утильсбора.

Не выйдет ли теперь то же самое с купленными ранее в Казахстане электрокарами? Рассуждает автоэксперт, главный редактор автомобильного журнала «5 колесо» Алексей Вожаков:

— Что касается уплаты уже в Российской Федерации этой пошлины, как я понимаю, машина, ввезенная льготно, пока такой практики не имела, но в дальнейшем, как я понимаю, может быть доначислена ставка в размере 15%. — Что можно сказать о популярности в России электромобилей в целом и тех электромобилей, которые поставляют из Казахстана, в частности? — Процент электромобилей, продаваемый у нас, невысокий — 1-2%. В принципе в этом году процент покупаемых в России автомобилей несколько вырос. Больше продается все-таки гибридных автомобилей.

России политика Казахстана в целом выгодна: власти развивают производство электрокаров в РФ, также такие ограничения защищают отечественного производителя. В России производятся электромобиль «Москвич», Evolute, в Калининграде планируют выпускать Changan, ожидается «Атом».