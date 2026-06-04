Американцы пришли в восторг от обновленной Lada Niva Legend

Американцы восхитились живучестью классической Lada Niva и ее обновлением в 2026 году. Журналисты издания из США Carscoops рассказали о глубокой модернизации Lada Niva Legend, которая получила первую в истории подушку безопасности, оцинкованный кузов и новый двигатель.

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Обновлённую версию культового внедорожника 1977 года выпуска представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Несмотря на возраст модели (49 лет), АвтоВАЗ не стал снимать её с производства, а провёл масштабную техническую доработку. Всего инженеры применили более 100 новых и 60 модернизированных деталей.

Американские журналисты искренне восхитились живучестью модели: они отмечают, что большинство машин 1977 года выпуска сейчас стоят в музеях или превратились в ржавчину, а Lada Niva не только всё ещё в строю, но и получила серьёзное техническое обновление.

Отдельное удивление и одобрение вызвал оцинкованный кузов — для Запада, где Lada десятилетиями критиковали за ржавчину, новость о двусторонней оцинковке звучит почти как чудо. Наконец, появление первой за почти 50 лет подушки безопасности (пусть и с запозданием в четверть века) западные обозреватели назвали «лучше поздно, чем никогда».