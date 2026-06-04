В РФ на продажу выставили редкий Maybach-купе за 151 млн рублей

В ходе мониторинга автомобильных агрегаторов "Российской газете" удалось наткнуться на поистине уникальное объявление. В Липецке один из дилерских холдингов выставил на продажу редкий экземпляр - Maybach 57S Xenatec Coupe. Эта машина является одной из восьми, выпущенных ателье Xenatec во всем мире.

© Российская Газета

Под капотом роскошного купе скрывается мощный 6.0-литровый V12 двигатель, развивающий впечатляющую мощность в 612 лошадиных сил при крутящем моменте в 1000 Нм. Задний привод и 5-ступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивают автомобилю невероятную динамику.

Данный конкретный экземпляр был выпущен в 2009 году и успел преодолеть всего лишь 11 000 километров. Машина находится в ближайшей поставке и готова к приобретению.

Продавец оценивает эту редкую "капсулу времени" в баснословные 151 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью недвижимости в центре Москвы.

Ранее "РГ" рассказывала, что в Новосибирске на продажу выставили Land Cruiser 200 в редкой комплектации.