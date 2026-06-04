Бензиновым авто грозит исчезновение, они повторят судьбу лошадей

Переход на электромобили неизбежен и со временем они естественным образом вытеснят машины с двигателями внутреннего сгорания. Такую позицию озвучили в Volkswagen, подчеркнув: ключ — не в запретах, а в преимуществах технологии.

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«Как когда-то лошади уступили место автомобилям»

Член совета директоров Volkswagen по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию Мартин Сандер заявил, что история транспорта уже проходила подобный переход. По его словам, автомобили когда-то заменили лошадей просто потому, что стали более удобным способом передвижения — и с электромобилями может произойти то же самое.

Рост электромобилей в Европе

Согласно данным ACEA, за первые четыре месяца 2026 года полностью электрические автомобили заняли 20,9% новых регистраций в Европе. В Volkswagen считают, что дальнейший рост будет зависеть не только от технологий, но и от инфраструктуры и экономики:

развитие сети зарядных станций

снижение стоимости электроэнергии

более понятное объяснение преимуществ EV для покупателей

Не запреты, а стимулы

В компании подчеркивают: обсуждение отказа от ДВС не должно строиться только вокруг ограничений. Важно показывать реальные плюсы электромобилей — от экологичности до удобства эксплуатации.

Что дальше с ДВС в Европе

ЕС ранее планировал запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года, однако позже смягчил позицию. При этом автопроизводители всё равно должны сократить выбросы CO2 на 90% к этому сроку (от уровня 2021 года).

На этом фоне электромобили остаются ключевым направлением развития автомобильного рынка в Европе — даже без жёсткого прямого запрета.