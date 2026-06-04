Власти Калининграда и "Автотор" определили планы по развитию электротранспорта

Дорожная карта по развитию электротранспорта на ближайшие пять лет позволит Калининградской области стать лидером в стране в этом сегменте экономики. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор региона Алексей Беспрозванных и президент компании "Автотор холдинг" Денис Пак, говорится в сообщении правительства Калининградской области.

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Компания ООО "Автотор холдинг" - один из крупнейших производителей электрокаров в России. В 2026 году компания запустила заводы по производству электродвигателей и компактных электроавтомобилей. "Автотор" развивает собственные бренды "Амберавто" и Eonyx. Ожидается, что по мере развития зарядной инфраструктуры, мер поддержки спроса и локализации ключевых компонентов доля электромобилей в производственной программе будет увеличиваться. Ранее компания заявляла возможность увеличения выпуска электромобилей до 5 тыс. единиц в этом году при наличии соответствующего спроса.

"В четверг, 4 июня, на ПМЭФ губернатор Алексей Беспрозванных и президент компании "Автотор холдинг" Денис Пак подписали соглашение о сотрудничестве. Документ конкретизирует параметры дальнейшей совместной работы сторон в развитии электромобильности", - сказано в сообщении.

Как отметил Беспрозванных, подписанное соглашение стало очередным шагом по реализации поручения президента России о развитии электротранспорта в Калининградской области.

"Для этого создаем здесь все составляющие этой технологичной отрасли: свою батарею, свой электромобиль, свою зарядную сеть. "Автотор" внес весомый вклад в строительство этого фундамента. За последние несколько лет количество зарегистрированных в регионе электромобилей увеличилось с 1,3 тыс. до 1,9 тыс. машин, почти в полтора раза. Новое соглашение задает практическую основу для продолжения этой работы на ближайшие пять лет", - приводит пресс-служба правительства Калининградской области слова губернатора.

Всестороннее соглашение

Соглашение охватывает ключевые направления сотрудничества: от организации промышленного производства электромобилей всех основных категорий на мощностях региона до развития необходимой инфраструктуры и подготовки квалифицированных кадров совместно с ведущими вузами области.

"Это соглашение - не просто декларация о намерениях, а четкая экономическая дорожная карта на ближайшие пять лет. <...> Строим полноценную, защищенную индустриальную базу: организуем производство электромобилей всех основных классов, создаем рабочие места и генерируем налоговые поступления прямо здесь, в регионе. Калининград становится пилотной площадкой федерального масштаба, и этот опыт мы уже готовы масштабировать на всю Россию", - заявил Пак.

Подписанный документ также направлен на постепенное увеличение доли электромобилей в автопарке государственных и муниципальных учреждений. При наличии бюджетного финансирования в 2026-2027 годах через госзакупки может быть приобретено не менее 1 тыс. электромобилей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.