Без громких шильдиков, но с планами на сборку: чем интересен Jeland J6

На ПМЭФ-2026 «АГР Холдинг» показал Jeland J6 — новый кроссовер, производство которого планируют запустить на бывшем заводе General Motors в Шушарах, сообщает из Санкт-Петербурга издание «ТАРАНТАС НЬЮС». Для модели это не просто выставочный дебют, а заявка на участие в перезапуске крупной автомобильной площадки.

На стенде автомобиль представили в белом кузове с черными колесами, вертикальной решеткой радиатора и лаконичной передней частью. В облике J6 нет выраженной спортивной агрессии: это спокойный семейный кроссовер, рассчитанный на широкую аудиторию.

Важная деталь выставочного экземпляра — почти полное отсутствие заметных шильдиков Jeland. На табличке указан индекс J6, но эмблемы бренда на кузове и в салоне на фотографиях не бросаются в глаза. Для модели, которую только выводят на рынок, это делает образ пока менее завершенным.

Технически кроссовер получил 1,5-литровый двигатель мощностью 147 л.с., 6-ступенчатую роботизированную коробку передач и передний привод. Производство по полному циклу в Шушарах планируют начать во втором квартале 2026 года.

Такая конфигурация показывает, что J6 ориентирован на повседневную эксплуатацию. Его аудитория — покупатели, которым нужен городской и семейный кроссовер с понятной техникой, а не автомобиль для тяжелого бездорожья или премиального сегмента.

Салон выполнен в духе современных китайских SUV. Внутри видны вертикальный экран мультимедиа, цифровая зона перед водителем, электронный селектор, минимум физических кнопок, черная отделка и почти горизонтальная архитектура передней панели.

Сзади автомобиль получил широкий проем багажника, затемненную оптику и спокойное оформление кормы. В целом дизайн выглядит практичным и без лишней вычурности.

Для ПМЭФ появление Jeland J6 важно как сигнал партнерам, дилерам и рынку. «АГР Холдинг» показывает не абстрактные планы, а конкретную модель, которую хотят поставить на конвейер бывшего завода GM.

Однако конкуренция в этом классе будет высокой. Российскому рынку уже предложено много близких по формату китайских кроссоверов, поэтому Jeland J6 понадобятся убедительная цена, понятные комплектации и доверие к бренду, который только начинает формировать узнаваемость.