Более 12 километров дорог построили в Москве с начала года

С начала 2026 года в рамках развития транспортной системы Москвы за счет средств Адресной инвестиционной программы построено более 12 километров улично-дорожной сети. Об этом на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Одним из приоритетных направлений нашей работы остается развитие транспортной инфраструктуры столицы. С начала текущего года построено уже более 12 километров, в том числе дублер Калужского шоссе от трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до МКАД, участки Южной рокады и южного направления Московского скоростного диаметра и улично-дорожная сеть для обслуживания района Крюково в Зеленограде», — рассказал Владимир Ефимов.

В частности, свыше пяти километров дорог построили в рамках реализации проекта строительства дублера Калужского шоссе от магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до МКАД. Новый участок Коммунарского шоссе значительно улучшил транспортное обслуживание района Коммунарка, где проживают более 150 тысяч человек, и снизил нагрузку на Калужское шоссе.

Кроме того, 2,6 километра дорог появилось в составе участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Это последний участок Южной рокады, с открытием которого появился прямой ход от Капотни до Рублевского шоссе. В том числе реконструировали 1,5 километра прилегающих улиц, где предусмотрено движение по одной-двум полосам в одном направлении. А для пешеходов построили подземный переход возле дома 29, корпуса 2 на Кантемировской улице.

В районе Чертаново Центральное весной открыли 0,7 километра дорог — там появились два однополосных съезда между Московским скоростным диаметром и улицей Подольских Курсантов. Протяженность каждого из них превышает 260 метров. Ранее, чтобы попасть с внутренней стороны МСД на улицу Подольских Курсантов, водители были вынуждены объезжать через Дорожную улицу. Открытие съездов сократило перепробег в среднем на 2,5 километра.

В районе Крюково в Зеленоградском административном округе завершили строительство и реконструкцию улично-дорожной сети протяженностью три километра, ограниченной Кутузовским шоссе, улицами Середниковской и Дмитрия Разумовского. В рамках проекта построили подъездную дорогу к физкультурно-оздоровительному комплексу, соединив ее с Малинской улицей, создали круговое движение транспорта на пересечении Середниковской улицы и Проектируемого проезда № 707. Кроме того, здесь устроили велодорожки.

«В 2026 году планируем реализовать еще ряд масштабных транспортных объектов, например завершить строительство финального участка южного направления МСД на пересечении с Каспийской улицей. Для горожан и гостей города также планируем открыть обновленные Крутицкую набережную и участок Симоновской набережной. В рамках этого проекта не только модернизируем прилегающую дорожную инфраструктуру, но и создаем новые прогулочные, рекреационные зоны», — добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Возведение в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

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