Cколько продано автомобилей по программе льготных автокредитов

Как рассказали в Минпромторге России, с начала года по программе льготного автокредитования было продано почти 52 тыс. автомобилей, объем предоставленных скидок составил 20,1 млрд рублей.

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Так, по подпрограмме "Семейный автомобиль" реализовано свыше 7 тыс. машин. В Минпромторге добавили, что в условиях текущих бюджетных возможностей данная программа работает эффективно, сообщает .

Сейчас льготный автокредит могут взять медработники, учителя (в госорганизациях), люди с инвалидностью, участники СВО и члены их семей. Еще одна льготная категория - семьи с несовершеннолетним ребенком, которые зарегистрированы и проживают на территории Дальневосточного федерального округа.

По условиям программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20%, а для жителей ДФО - 25% от стоимости машины с ДВС.

Также в рамках программы можно приобрести электромобили и последовательные гибриды российского производства со скидкой 35% (не более 925 тысяч рублей). В список доступных моделей входят Evolute I-Jet, I-Joy, I-Van, I-Sky, I-Space, Voyah Dream, Free, Passion, "Москвич 3е", "Амберавто А5" и модели бренда Eonyx.