АвтоВАЗ начал тесты Lada с турбомотором

Максим Соколов: АВТОВАЗ начал испытания Lada с турбодвигателем.

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Кроссовер Lada Azimut с турбомотором уже проходит испытания, по их итогам будет принято решение о запуске модели в производство, сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов в студии «Известий» в рамках ПМЭФ.

«Гибридные и турбированные двигатели, надеюсь, в недалеком будущем могут устанавливаться на наши флагманские автомобили. В первую очередь на Lada Azimut. И такой прототип мы готовы показать уже до конца этого года. А что касается автомобиля не с гибридным, а с турбированным двигателем, то он уже проходит испытания, и по итогу этих испытаний будет принято решение о его серийном запуске», – сказал Соколов.

Он заметил, что речь идет не о строго отечественных агрегатах, а о тех, которые получены в рамках партнерства. Сейчас в модельный ряд марки входят только модели с атмосферными двигателями. Соколов подтвердил, что производство Lada Azimut поступит в серийное производство в третьем квартале текущего года, а продажи стартуют в 4-м квартале.

Ранее «За рулем» рассказывал о сроках начала производства новой модели Lada.