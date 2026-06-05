В Севастополе помогут застрявшим без топлива туристам вернуться домой

Власти Севастополя разрабатывают механизм помощи туристам, застрявшим в регионе из-за дефицита бензина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев во время прямого эфира на телевидении.

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Во время выступления губернатора в студию позвонил турист из Тулы и сообщил, что не может вернуться домой, поскольку не хватает бензина.

"Сейчас прорабатываем отдельный механизм помощи для гостей города, приехавших на отдых на личном транспорте и оказавшихся в такой ситуации. Планируем представить алгоритм уже в ближайшее время", - ответил на обращение Развожаев.

Губернатор также пообещал продумать адресную помощь инвалидам, нуждающимся в личном автомобиле, и попросил севастопольцев не бросать пустые машины возле АЗС. Такие автомобили будут увозить эвакуаторы.

В Севастополе и в Крыму с сегодняшнего дня введены дополнительные жесткие меры отпуска топлива на АЗС. За наличный расчет бензин временно продаваться не будет, топливных талонов в продаже также нет. Топливо будет отпускаться по купленным ранее талонам, но не более 20 литров в сутки.

При этом коммунальный транспорт, службы обеспечения будут по-прежнему получать топливо. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что в таком режиме полуостров должен прожить несколько дней.